Twijzel is nieuwe straat rijker: Flaakskampke

Publicatie: do 10 januari 2019 20.28 uur

TWIJZEL - Flaakskampke. Dat is de nieuwe straat die Twijzel erbij krijgt. Het gaat om de straat op het voormalige sportveld waar woningen worden gebouwd tussen de Boppelânnen en de Mounewei.

Het college van B&W van Achtkarspelen heeft besloten om de nieuwe straat 'Flaakskampke' te noemen. De naam is besproken en goedgekeurd in het bestuur van Plaatselijk Belang Twijzel en stichting Oud Achtkarspelen. Vroeger werd in deze omgeving vlas verbouwd en het betrof een klein oppervlak, een kampke, vandaar de naam Flaakskampke.

Het besluit is een voorgenomen besluit. De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de nieuwe straatnaam, daarna neemt het college een definitief besluit.