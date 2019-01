Rijkswaterstaat start met bochtafsnijding

Publicatie: do 10 januari 2019 14.45 uur

HOLWERD - Rijkswaterstaat start komende week met het baggeren van de bochtafsnijding (Vloedgeul) op het vaartraject Holwerd-Ameland. Door de realisatie van de bochtafsnijding in de vaargeul bedraagt de vaartijdverkorting straks vier tot zes minuten. De werkzaamheden worden in het eerste kwartaal van 2019 afgerond.

De veerboot naar Ameland kampt al langere tijd met vertragingen. Daarom hebben Rijkswaterstaat, de gemeente Ameland en Wagenborg Passagiersdiensten maatregelen afgesproken om de betrouwbaarheid van de veerverbinding te verbeteren.

Eind 2016 is de minister van Infrastructuur & Waterstaat akkoord gegaan met vijf maatregelen voor de korte termijn. Eén daarvan is het realiseren van een bochtafsnijding in de vaargeul tussen Holwerd en Ameland.

Nu alle vergunningen zijn verkregen en de gevolgen voor de natuur in kaart gebracht, kan opdrachtnemer Gebr. Van der Lee maandag 14 januari van start met de werkzaamheden. Die zullen zes tot acht weken in beslag nemen. Er wordt zes dagen per week, 24 uur per dag gewerkt.

Kortere vaartijd

De bochtafsnijding vindt plaats in de Vloedgeul, een locatie waar zich door natuurlijke processen al een geul heeft ontwikkeld. Uiteindelijk zal de afsnijding leiden tot een kortere vaartijd en minder baggeronderhoud. Dat is gunstig voor de bezoekers van het eiland en de natuur.

Om de gevolgen van de werkzaamheden aan de vaargeul en de baggerwerkzaamheden in beeld te krijgen wordt komende maand een intensief meetprogramma gestart. Dit onderzoek zal de komende jaren worden herhaald.

Inmiddels wordt er onderzocht of verdere optimalisaties van de vaarweg mogelijk zijn. Daarom werken Rijkswaterstaat, de provincie Fryslân en de gemeenten Ameland en Noardeast-Fryslân gezamenlijk aan een langetermijnvisie voor de verbinding. Eind 2019 wordt een advies met voorkeursvarianten aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat gepresenteerd.