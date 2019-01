Stiefzoon in wurggreep genomen: werkstraf

Publicatie: do 10 januari 2019 14.10 uur

LEEUWARDEN - Voor de mishandeling van zijn stiefzoon en het bedreigen van zijn partner is een inwoner van Lioessens (43) donderdag door politierechter Nynke Vlietstra veroordeeld tot een werkstraf van 70 uur waarvan 20 uur voorwaardelijk. De man heeft op 9 juli in Dokkum zijn stiefzoon in een wurggreep genomen. Hij had ruzie met zijn vriendin. Volgens hem bemoeide zijn stiefzoon zich met de ruzie. Uiteindelijk ging het van kwaad tot erger en zou de stiefzoon de telefoon van de verdachte kapot hebben gegooid.

Vervolgens zou de jongen hem een trap in het kruis hebben gegeven, waarna de verdachte de jongen in een armklem had genomen. ‘Om aan te geven: nu is het klaar’, aldus de verdachte. Volgens de stiefzoon had de verdachte zijn moeder tijdens de ruzie in het gezicht gespuugd en zou de telefoon gewoon op de grond zijn gevallen. Een maand later had de verdachte zijn vriendin met van alles en nog wat bedreigd. De man stond buiten de woning en zou gedreigd hebben een asemmer door een ruit te gooien.

Hij is vaker veroordeeld voor huiselijk geweld. Officier van justitie Annemieke Kemkers vond dat ook nu de agressie de boventoon had gevoerd. Mede met het oog op de eerdere veroordelingen eiste de officier een werkstraf van 50 uur plus 20 uur voorwaardelijk. De rechter nam de eis over. Vlietstra adviseerde de verdachte om toch eens te kijken waar zijn boosheid vandaan komt. ‘Ik denk dat u zich daar zorgen om moet maken’, aldus de rechter.