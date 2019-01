Onderzoek naar plastic verontreiniging in zee

Publicatie: wo 09 januari 2019 23.59 uur

LAUWERSOOG - Rijkswaterstaat start samen met de Waddenacademie een onderzoek naar de (middel)lange termijneffecten van de plastic verontreiniging op de Waddenzee, als gevolg van de overboord geslagen containers. Hierdoor zijn op de eilandstranden, wadplaten en kwelders onder andere kleine plastic deeltjes aangespoeld. Uit onderzoek moet blijken wat de effecten hiervan zijn op de fauna. Ook moet het onderzoek aantonen welke maatregelen genomen moeten worden om de waarden van het UNESCO Werelderfgoed Waddenzee te behouden en ontwikkelen.

Inzicht in effecten

Rijkswaterstaat wil als water- en natuurbeheerder van de Waddenzee inzicht krijgen in de effecten van met name de kleine plastic deeltjes. Dit omdat ze niet effectief kunnen worden opgeruimd omdat ze te klein zijn en mogelijk door vogels en andere dieren gegeten gaan worden.

De vervuiling afkomstig uit de containers van het containerschip MS Zoë bestaat qua volume voor het overgrote deel uit producten die handmatig kunnen worden opgeruimd. Een deel van de lading bestaat echter uit piepschuim en HDPE-korrels, grondstof voor de plastic industrie. Deze plastics breken langzaam af in kleinere fragmenten en komen in het ecosysteem terecht. De effecten van de kleine plastic deeltjes zijn deels nog onbekend en niet onmiddellijk zichtbaar, maar zullen mogelijk middellange termijneffecten hebben. Uit onderzoek en veldwerk is wel gebleken dat vogels, bijvoorbeeld de stormvogel, plastic deeltjes aan kunnen zien voor voedsel. Dit onderzoek is ook omschreven in het Quality Status Report van Denemarken, Duitsland en Nederland, over de internationale Waddenzee.

Onderzoek

In de opzet en uitvoering van het onderzoek zoeken de Waddenacademie en Rijkswaterstaat aansluiting bij de Trilaterale Onderzoek Agenda. Ook wordt samenwerking gezocht met de Coalitie Wadden Natuurlijk, Rijksuniversiteit Groningen en andere partijen zoals de Sovon en NIOZ. Dit past binnen de afspraken zoals gemaakt in de samenwerkingsovereenkomst Basismonitoring Waddenzee.

Vooruitlopend start Rijkswaterstaat wel al met het nemen van de eerste veldmonsters op de eilandstranden, wadplaten en de kwelders als basis voor het onderzoek.