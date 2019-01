Onrust campus Vrijburgh 'vervelend' en 'lastig'

Publicatie: wo 09 januari 2019 18.20 uur

DRACHTEN - Het college van burgemeester en wethouders van Smallingerland vindt de onrust rond het project ‘Samen kansrijk’ in de Drachtster wijk Vrijburgh ‘lastig’ en ‘vervelend’, maar stelt in de communicatie juist te hebben gehandeld. Wethouder Piet de Ruiter verwoordde dinsdagavond het standpunt namens de zieke wethouder Eric ter Keurs.

Hij deed dit naar aanleiding van vragen van raadslid Ron van der Leck van D66. Die begreep niet waarom er in juni al besluiten rond ‘Samen Kansrijk’, een nieuwe campusachtige omgeving met meerdere scholen die speciaal onderwijs aanbieden, zijn genomen. Dat terwijl pas in november voor het eerst over is gecommuniceerd. Volgens wethouder De Ruiter heeft dit te maken met het uitgangspunt dat het college geen losse programma-onderdelen naar buiten brengt. ,,De inzet van woningbouw en eventuele standplaatsen voor woonwagens in Vrijburgh was toen nog onvoldoende duidelijkheid. Daarom is er nog niet met bewoners gecommuniceerd. In november was die duidelijkheid er wel. In de aanloop naar de communicatie is onze inzet in het overleg met de wijkraad gedeeld.”

CDA’er Karin van der Velde denkt dat de gemeente in het hele ‘Samen Kansrijk’-dossier inmiddels met 3-0 achterstaat. Een groep bewoners is namelijk inmiddels langs alle fracties zijn geweest, heeft de pers opgezocht en is een Facebook-pagina tegen het gehele ontwikkeling begonnen. Het college blijft er bij dat er correct is gehandeld. ,,We gaan met inwoners in gesprek als we weten hoe het speelveld erbij ligt”, verklaart De Ruiter, ,,Het is vervelend dat er een actiegroep is opgericht. Het is lastig dat die website er is. Maar we gaan ook met deze mensen en de hele wijk in gesprek.”