Digitale afvalkalender stuwt app-gebruik op

Publicatie: wo 09 januari 2019 17.11 uur

DRACHTEN - Sinds de digitalisering van de afvalkalender in Smallingerland is het aantal gebruikers van de Afvalwijzer-app flink gestegen. In augustus 2018 stond de teller op negenduizend, inmiddels is dat aantal naar vijftienduizend gestegen.

Smallingerland is volledig op de digitale kalender overgestapt. De politiek heeft echter met het aannemen van een motie van de PvdA het college van burgemeester en wethouders tot een aantal acties opgeroepen. Hierdoor moeten ook inwoners die niet de beschikking over de app hebben, worden geïnformeerd over de afval-inzameling.

Volgens wethouder Piet de Ruiter zijn er toch nog 1150 papieren versies verstuurd, is er voor in totaal vierduizend bewoners van de hoogbouw een kalender in de hal van het gebouw opgehangen en heeft wijkbeheer de beschikking over een aantal exemplaren. Bovendien kunnen inwoners bij het gemeentehuis naar binnenlopen en wordt er desgevraagd voor het specifieke adres een uitdraai gemaakt. Volgens De Ruiter zijn er sinds de invoering daardoor geen klachten geweest, ook omdat men gelijk on worden geholpen.