Politie zoekt getuigen van mishandeling in Dokkum

Publicatie: wo 09 januari 2019 13.03 uur

DOKKUM - In de nacht van 1 op 2 december 2018 omstreeks 02.00 uur heeft er een mishandeling plaatsgevonden ter hoogte van Erics Café op de Markt in Dokkum. Het slachtoffer is tijdens een gesprek met 2 of 3 dames voor het café mishandeld. De politie is op zoek naar getuigen van de mishandeling en naar deze dames.

Heb je iets gezien of weet je wie deze dames zijn, laat het de politie weten. De zaak is bij hen bekend onder nummer 2018317996. Je kunt bellen met de politie via 0900-8844, of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.