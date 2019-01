Guus Meeuwis en Golden Earring op Oerrock

Publicatie: wo 09 januari 2019 09.55 uur

URETERP - De line-up van Oerrock 2019 is bekend. De 20ste editie van het festival brengt een gevarieerd muziekgezelschap naar Ureterp met grote namen als Guus Meeuwis, Golden Earring en Van Velzen. Waylon en Kraantje Pappie debuteren op Oerrock. Het festival vindt plaats tijdens het hemelvaartsweekend op 30 en 31 mei en 1 juni.

Voor ieder wat wils, van jong tot oud. Zo opent op Hemelvaartsdag Golden Earring het festival en staat later op de avond de momenteel razend populaire hiphopartiest Kraantje Pappie op het podium. Maar Oerrock heeft op de openingsdag veel meer te bieden. Grote namen als Guus Meeuwis, Waylon, Jett Rebel, Miss Montreal en Van Velzen doen Ureterp aan.

Verder zijn er op donderdag optredens van Luminize, Navarone, Voltage, Jick Munro and the Amazing Laserbeams en de feestband The Dirty Daddies, een ouwe bekende. Het programma voor de vrijdagavond, traditioneel gratis te bezoeken, is nog niet bekend. De line-up wordt pas bepaald als de kaartverkoop is afgerond. ‘Maar we garanderen een line-up die de moeite waard is,’ belooft voorzitter Sietze Boonstra.

Op de zaterdag zijn de podia net als in de voorgaande jaren het domein van tributebands. Ook op de slotavond is er een breed aanbod. Zo kan het festivalpubliek genieten van muziek van: The Beatles (The Cavern Beatles), Pink (Just Pink), Rolling Stones (The Stones), Bruce Springsteen (Tim Akkerman), Muse (Musest), Red Hot Chili Peppers (Funky Monks), ABBA (Abba Fever) en Amy Winehouse.

De organisatie voert verder een aantal wijzigingen door. Zo wordt het derde podium veel groter, waardoor meer ruimte ontstaat voor artiesten en publiek. ‘Dit podium is volledig voor young and upcoming bands,’ vertelt Jorryt Taekema. ‘Talenten van wie we de komende jaren veel verwachten. Om zoveel mogelijk bands de kans te geven te spelen, worden de settijd en de pauzes ingekort.’

Ook het populaire Cosy Corner ondergaat een wijziging. Het 'feestcafé' dreigde aan het eigen succes onder te gaan, omdat er simpelweg te veel mensen in een te kleine tent wilden. Cosy Corner krijgt een open podium zodat het publiek zich niet meer hoeft te verdringen. Verder wordt het festivalterrein ingericht met verrassende nieuwe elementen. De toeschouwerscapaciteit blijft 11.000 bezoekers per avond.

De online voorverkoop, met vroegboekkorting, begon op woensdag om 8.00 uur. Binnen twee uur was alles uitverkocht.