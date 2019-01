Opruimwerkzaamheden haven Lauwersoog

Publicatie: di 08 januari 2019 20.55 uur

LAUWERSOOG - Dinsdagavond wordt er nog volop gewerkt in de visserijhaven van Lauwersoog. Er wordt ditmaal niet met kratten vis gesleept, maar men is druk bezig met het opruimen van onder andere veel matrassen die in de visserijhaven aanspoelen.

Met pikhaken en een kraan wordt de rommel uit de haven gehaald. Ondanks de harde wind en de regen probeert men met man en macht de haven schoon te maken.

FOTONIEUWS