Losgeslagen zeecontainers naar haven gesleept

Publicatie: di 08 januari 2019 16.53 uur

LAUWERSOOG - Met een schip heeft Jelle Bos dinsdagmiddag twee zeecontainers naar de haven van Lauwersoog gesleept.

De twee zeecontainers waren eerder al gelokaliseerd op het Rif. Door de storm en het hoge water kwamen ze echter opnieuw in beweging in de zee. De BMS Noorman wist de zeecontainers te vinden. Met een sleepkabel zijn de twee containers aan het einde van de middag in de haven van Lauwersoog gearriveerd.

