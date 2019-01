Voetganger geschept door auto in Gorredijk

Publicatie: di 08 januari 2019 16.10 uur

GORREDIJK - Een voetganger is dinsdag omstreeks 15.13 uur gewond geraakt bij een ongeval op het Nijlân in Gorredijk. De voetganger werd aangereden door een auto.

Zowel de politie als een ambulance kwam ter plaatse om eerste hulp te verlenen. De weg was tijdens de afhandeling van het ongeval afgesloten voor verkeer. Het slachtoffer is met spoed per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

