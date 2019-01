Melkauto urenlang vast in berm

Publicatie: di 08 januari 2019 00.33 uur

FOUDGUM - In de berm van de Doekemawei in Foudgum heeft een melkauto maandagavond bijna vier uur vast gestaan. De chauffeur kwam rond 19:30 uur bij een klant vandaan en raakte tussen de Kolkreed en de Foudgumerwei aan de linkerkant in de berm.

De melkauto was al redelijk vol en daarom kon de chauffeur met zijn truck niet uit de drassige berm komen. Berger Poort uit Hoogkerk heeft de melkauto rond 23:20 uur weer op de verharde weg geholpen en daarna kon de melkauto plus chauffeur zijn weg vervolgen.

Eerder maandag ook een bakwagen in de berm

Maandagmiddag raakte er tussen Hiaure en Dokkum op de Ham ook een bakwagen in de berm. Later op de middag kon ook deze chauffeur zijn weg vervolgen.

