Fietser gewond bij ongeval Sibrandahus

Publicatie: ma 07 januari 2019 21.25 uur

SIBRANDAHûS - Maandagavond rond half acht is een fietser gewond geraakt bij een ongeval op de Burdaarderstrjitwei in Sibrandahûs.

De fietser reed over de Burdaarderstrjitwei en werd door een van rechts komende autobestuurder, die links af sloeg, over het hoofd gezien. Mogelijk omdat de fiets aan de voorzijde geen verlichting voerde.

De oudere man kwam op de voorruit van de auto terecht en raakte daarbij op het eerste gezicht licht gewond. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis in Leeuwarden vervoerd. De auto is door een bergingsbedrijf afgesleept.

