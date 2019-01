Nieuw theaterstuk Dokkum gaat over Titus Brandsma

Publicatie: ma 07 januari 2019 18.16 uur

DOKKUM - Na Bonifatius de Musical komt er dit jaar een nieuw theaterspektakel naar de Bonifatiuskapel in Dokkum: 'TITUS'. Het is voor het eerst dat er een professioneel muziektheaterspektakel wordt opgevoerd over het bewogen leven van Titus Brandsma (1881-1942): een Friese boerenzoon, pater, journalist en professor. Internationaal bekend door zijn verzetsrol in de Tweede Wereldoorlog.

Het stuk TITUS wordt volgens producent Sjoek Nutma een indrukwekkende theatervoorstelling: aansprekend voor een breed publiek met schitterende afwisseling in dans en muziekstijlen - van klassiek tot rock. De locatie maakt de voorstelling tot een onvergetelijke ervaring. Vooral als je weet dat de Bonifatiuskapel in Dokkum dankzij Titus Brandsma tot stand is gekomen.

Herkenbaar verhaal

Het script is geschreven door Bouke Oldenhof, bekend van producties als Abe Lenstra, Marijke Muoi en de Stormruiter. De rode draad in de voorstelling is een herkenbaar thema: leven tussen stilte en stress. Evenals de actieve mysticus Titus zoeken mensen vandaag de dag in een onrustige tijd naar innerlijke zekerheid tegenover de druk van werk en (sociale) media. De theatervoorstelling vertelt over Titus’ keuzes in zijn leven: met open oog, maar ook koppig en vasthoudend.

Oorlogsslachtoffer

De cast is een mix van Nederlandse en Friese professionals, gecombineerd met semi professionele acteurs, zangers en dansers. Op dinsdag 22 januari presenteert het bestuur van Stichting 754 de cast, de band en de crew van TITUS. Deze datum is niet voor niets gekozen. In Dokkum vindt op 22 januari jaarlijks de herdenking plaats van de 20 mannen die hier in de Tweede Wereldoorlog zijn omgebracht door de Duitsers. Ook Titus Brandsma werd slachtoffer van de oorlog.

De voorstelling TITUS is te zien van 31 mei t/m 10 juni 2019 in de Bonifatiuskapel in Dokkum. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.titus2019.nl