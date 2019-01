TÃºt-en-derÃºt bij basisschool DÃ»bel-Ien

Tút-en-derút bij basisschool Dûbel-Ien

Publicatie: ma 07 januari 2019 18.12 uur

SUWâLD - Een feestelijke start van het nieuwe jaar op basisschool Dûbel-Ien in Sûwald. Samen met Silke Kirchner uit groep 8 onthulde wethouder Rommert Dijk er maandag het nieuwe tút-en-derút bord. Het bord staat op de plaats waar ouders even een moment mogen stilstaan met hun auto om daar de kinderen uit te laten stappen. Na een ‘tút’ rijden ze verder zodat er plaats is voor de volgende auto.

Bij basisschool Dûbel-Ien rijden ’s ochtends en ’s middags veel auto's om kinderen af te zetten of op te halen. Sommige ouders parkeren de auto voor de school zodat ze hun kinderen naar binnen kunnen brengen. Daardoor is het er soms erg druk. Om onveilige situaties te voorkomen klopte de basisschool aan bij de gemeente aan met de wens voor een tút-en-derút-bord.

Wedstrijd

De kinderen van groep 5 tot en met 8 van Dûbel-Ien gingen vervolgens aan de slag met een ontwerp voor het tút-en-derút-bord. Uit ongeveer 50 tekeningen koos wijkagent Japke Kroes de mooiste uit. De winnende tekening, van Silke Kirchner, plaatste de gemeente op het tút-en-derút-bord.