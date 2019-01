Beschonken man rijdt over fietspad: 300 euro boete

Publicatie: ma 07 januari 2019 17.13 uur

LEEUWARDEN - Een 29-jarige automobilist uit de gemeente Tytsjerksteradiel is zondag voor 300 euro op de bon geslingerd. De man reed rond 20.10 uur over het fietspad bij de Blokhuispoort in Leeuwarden.

De beginnend bestuurder werd door de politie staande gehouden en uit een blaastest werd duidelijk dat de man te diep in het glaasje had gekeken. Hij blies op het bureau 210 ug/l. Via het zogenaamde CVOM (=ZSM voor verkeer) kreeg de automobilist een strafbeschikking van 300 euro. Daarnaast ook een rijverbod van 2 uur.