Woninginbraak aan Woelwijk in Tytsjerk

Publicatie: ma 07 januari 2019 17.08 uur

TYTSJERK - Er vond zondag een woninginbraak plaats aan de Woelwijk in Tytsjerk. Er werd tussen 14.30 uur en 21.00 uur ingebroken. De politie laat weten dat het nog onduidelijk is wat er gestolen is.

Er is aangifte bij de politie gedaan.