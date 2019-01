Code geel: zware windstoten verwacht

Publicatie: ma 07 januari 2019 12.31 uur

LAUWERSOOG - Het KNMI heeft code geel afgekondigd voor dinsdag. Er worden voor de noordelijke helft van Nederland zware windstoten verwacht.

In de loop van komende nacht worden er zware windstoten uit een noordwestelijke richting verwacht van 80-90 km/uur, in het noordelijk kustgebied van 90-100 km/uur. De windstoten zullen volgens het KNMI dinsdagavond weer in kracht afnemen.