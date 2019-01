Zonnepanelen: wat zijn de kosten en opbrengst?

Publicatie: ma 07 januari 2019 09.55 uur

LEEUWARDEN - Steeds meer daken in Nederland zijn voorzien van zonnepanelen. Ook in Buitenpost is onlangs een zonnepark geopend dat ruim 3.800 gezinnen van duurzame energie gaat voorzien. Uiteraard is het ook mogelijk zonnepanelen op het dak van jouw woning te plaatsen. Door te investeren in zonnepanelen, beschik je over de mogelijkheid om zelf in je energiebehoefte te voorzien. Daarnaast is het goed voor het milieu én de portemonnee.

Wat kosten zonnepanelen?

Een aantal jaar geleden was het nog erg duur om zonnepanelen op het dak te plaatsen. Tegenwoordig zijn zonnepanelen een stuk goedkoper en de kwaliteit is ook steeds beter geworden. De prijzen van zonnepanelen zijn afhankelijk van het huishouden, het aantal zonnepanelen én het energieverbruik.

Als jouw huishouden uit twee personen bestaat, dan gebruik je ongeveer 3.400 kiloWattuur (kWh) per jaar aan energie. Je hebt dan een zonnesysteem met een totaal vermogen van ongeveer 4.000 Wp nodig om volledig in deze energiebehoefte te kunnen voorzien. Hoeveel panelen je op je dak plaatst, is natuurlijk ook afhankelijk van de ruimte. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor 16 zonnepanelen met elk een vermogen van 250 Wp. De totale kosten van deze zonnepanelen liggen dan rond de € 7.600,-. Hoe meer zonnepanelen je neemt, hoe goedkoper je uit bent. De prijs per Wattpiek is dan namelijk lager. Mocht je weinig ruimte hebben, dan kun je er ook voor kiezen om minder zonnepanelen te plaatsen en met zonnepanelen slechts gedeeltelijk in je energiebehoefte te voorzien. Vraag ook altijd na bij jouw gemeente of provincie of er subsidie beschikbaar is voor de aanschaf van zonnepanelen.

Hoeveel geld ga je besparen?

Zonnepanelen zijn een flinke investering, dus het is fijn om te weten wat het je uiteindelijk oplevert. De besparing op je energierekening is vooraf lastig in te schatten. Het staat voorop dat je flink gaat besparen, jouw energierekening gaat namelijk direct omlaag. Daarnaast ben je natuurlijk super duurzaam bezig. De winst van zonnepanelen is te vergelijken met een rente van 6% op een spaarrekening. De gemiddelde terugverdientijd ligt momenteel tussen de vijf en acht jaar. Daarna kun je ongeveer 20 jaar genieten van gratis elektriciteit! Twee jaar geleden was de gemiddelde terugverdientijd nog tien jaar. Tot slot kun je als particulier zijnde de btw op de aanschaf en installatie (21%) terugvragen bij de Belastingdienst.

Terugleveren en salderen

De stroom die je zelf opwekt maar die je niet direct zelf gebruikt mag je terugleveren aan het energienet. Dat heet salderen. Aan het einde van het jaar wordt deze stroom verrekend met de stroom die je wel verbruikt hebt. De hoogte van de terugleververgoeding is bij elke energieleverancier verschillend. Het loont dus om vooraf de voorwaarden van energieleveranciers te vergelijken en eventueel over te stappen naar een andere energieleverancier. Ook het vastrecht verschilt per leverancier.