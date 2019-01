File op A7 bij Drachten door ongeval

DRACHTEN - De ochtendspits bij Drachten had maandag een file van zo'n 5 kilometer te verwerken. Het verkeer richting Groningen was de klos. De file ontstond nadat er omstreeks 7.35 uur een ongeval plaatsvond op de A7. Meerdere voertuigen kwamen met elkaar in botsing ter hoogte van afslag Oosterwolde. Hoe het ongeval precies kon gebeuren, is nog onbekend.

Door het ongeval werd één rijbaan afgesloten door Rijkswaterstaat. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Berger BCF heeft de drie voertuigen geborgen.