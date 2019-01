Johannes v/d Ploeg winnaar Club van 100 trimloop

Publicatie: zo 06 januari 2019 11.54 uur

KOLLUM - Nadat alle wandelaars hun route hadden afgelegd kon Freerk Holwerda het startschot lossen voor de club van 100 trimloop. Maar liefst 116 deelnemers stonden aan de start om drie of acht kilometer hardlopend af te leggen. Het parcours liep door het Paradyske en dan via een rondje Veenklooster weer terug naar Baensein. Omdat er een straffe wind stond werd het een pittige loop.

De eerste loper die binnenkwam was Johannes van der Ploeg, 32.31. Deze speler van de A-selectie van Kollum had maar liefst een voorsprong van 44 seconden op de tweede loper, Herke van Dekken. Randy van Malsen, ook een A-selectie speler, was de derde loper over all in 34.34.

Voor alle lopers stond na de finish sportdrank klaar, aangeboden door Future Drinks en een heerlijke oliebol van Gerard Mollema.

De prijzen werden uitgereikt door Melle de Boer, voorzitter van de club van 100. De club van 100 maakt het mogelijk dat deze wandeltocht en trimloop wordt georganiseerd. Aansluitend werd de nieuwjaarsreceptie van de VV Kollum gehouden.

De volledige uitslag van de trimloop is te vinden op www.vvkollum.nl

Jongens, drie kilometer

1. Wabe van Dekken, 14.22

2. Milan van Zwieten, 14.35

3. Mark Huizinga, 14.36

Meisjes, drie kilometer

1. Marit van Dekken, 15.52

2. Demi Dijkstra, 18.38

2. Lydia Boerema, 18.38

JO-17, acht kilometer

1. Hendrik Buwalda, 42.46

2. Mohamed Osman, 42.47

3. Burun Tjegage, 43.47

JO-19, acht kilometer

1. Lars Meindertsma, 38.51

2. Marc Wijma, 40.20

3. Jan Postmus, 40.48

Heren senioren VV Kollum, acht kilometer

1. Johannes van der Ploeg, 32.31

2. Randy van Malsen, 34.34

3. Anne Jan de Vries, 36.17

Heren, acht kilometer

1. Herke van Dekken, 33.15

2. Bert Ausma, 33.47

3. Patrick Elsinga, 34.00

Dames, acht kilometer

1. Aukje Buwalda, 40.42

2. Lisanne Metz, 41.57

3. Tiny Wouda, 42.42

