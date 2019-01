BMW total loss na botsing tegen boom

Publicatie: zo 06 januari 2019 11.10 uur

GROOTEGAST - De bestuurder van een BMW is zaterdagavond gewond geraakt nadat hij met zijn voertuig tegen een boom reed op Lutjegasterweg bij Grootegast. De man kon zelfstandig uit het wrak komen. Hij werd per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in Drachten.

De automobilist reed in de richting van Lutjegast en botste eerst aan de rechterkant van de weg. De auto kwam vervolgens tegen een boom aan de linkerkant van de weg tot stilstand. Door het ongeval was de weg tussen Grootegast en Lutjegast tijdelijk afgesloten. Een berger heeft de kapotte BMW afgevoerd.