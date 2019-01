Storm en zware windstoten op komst

Publicatie: zo 06 januari 2019 10.58 uur

LAUWERSOOG - Er is storm op komst met een hoogtepunt op dinsdag. Het waait hard en daarbij komen in grote delen van het land zware windstoten voor tot 80 km/uur. Aan de noordkust is er kans op storm en kan de wind pieken naar 100 km/uur. Dinsdag is het springvloed en in combinatie met de sterke noordwestenwind zal meer water de Waddenzee instromen. De verwachting is dat er ook meer rommel van de overboord geslagen containers aanspoelen op de Wadden en het vasteland.

Dinsdag steekt al in de nacht een stevige noordwestenwind op. In het Waddengebied wordt de sterkste wind verwacht en daar kan het met 9 Bft. enige tijd stormen. De wind kan dan uithalen naar zo'n 100 km/uur. Vanaf 100 km/uur spreken meteorologen van zeer zware windstoten. Omdat het dinsdag springvloed is, stroomt er die dag meer water het Waddengebied in dan normaal. Op de Noordzee waait het nog harder en kan de noordwestenwind makkelijk stormkracht bereiken.

Mocht de wind aan de noordkust in een uurvak gemiddeld 9 Bft. worden, dan is er in de meteorologie sprake van de eerste officiële storm van het jaar. Daarmee is het ook de eerste storm in bijna één jaar tijd. De vorige officiële storm was op 24 januari en dat was toen de derde storm in drie weken tijd. Daarna kwam het in 2018 niet meer tot storm en waaide het gemiddeld minder hard dan normaal.