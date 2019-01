Wandeltocht vv Kollum

Publicatie: za 05 januari 2019 18.44 uur

KOLLUM - Op sportpark Baensein gaf Freerk Holwerda zaterdagmiddag om 13:00 uur het startschot voor de tiende wandeltocht. Maar liefst 60 mensen deden mee aan de wandeltocht georganiseerd door de Club van 100 van vv Kollum.

Er was ook dit jaar een prachtige tocht van 8 km in de omgeving van Kollum uitgestippeld. Er stond een stevig wind maar het was droog, dus prima wandelweer. Bij het Bloemenparadyske stond voor iedereen koek en zopie klaar. Na een korte pauze konden de wandelaars hun weg weer vervolgen richting de voetbalkantine in Kollum.

