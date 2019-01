Prijswinnaars wedstrijd OkÃ©-PC

Prijswinnaars wedstrijd Oké-PC

Publicatie: za 05 januari 2019 12.28 uur

DOKKUM - De hoofdprijs van de winactie eind vorig jaar van Oké-PC, een supersnelle Acer Predator Helios 300 gaming laptop met een adviesprijs van € 1599 is gewonnen door de familie Fennema uit Dokkum. Op de foto een blij verraste zoon Marco Fennema met de nieuwe aanwinst. "Veel plezier er mee!"

De 2e prijs, de Linksys WRT32X Gaming Router is gewonnen door de familie van der Woude uit Hantumeruitbuiten.

25 jaar Oké-PC

Dit jaar is het alweer 25 jaar geleden dat Oké-PC werd opgericht. Het hele jaar zal hier aandacht aan worden besteed met fraaie aanbiedingen en nog meer winacties. Hou daarom de website en Facebook-pagina van Oké-PC in de gaten om niks te missen.

Over Oké-PC

Oké-PC heeft computerwinkels in Burgum en Dokkum. Oké-PC valt onder de Oké-groep, een samenwerkende groep bedrijven met een compleet aanbod in producten en diensten op gebied van ICT en telecom.

Facebook: https://facebook.com/okepc

Website: https://okepc.nl/over-ons/25-jaar-oke-pc