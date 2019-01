Amelandse stranden opnieuw geruimd

Publicatie: za 05 januari 2019 12.25 uur

NES (AMELAND) - Voor de tweede dag op rij hebben vrijwilligers, de gemeente en loonbedrijven het strand van Ameland opgeruimd. Vrijdagochtend lag weer een groot deel van het Noordzeestrand bezaaid met aangespoelde goederen en verpakkingsmateriaal. Honderden vrijwilligers klaarden de klus onder leiding van de buitendienst. Ruim 130 ton afval werd geborgen; daarmee komt het totaal op meer dan 330 ton. De stranden waren aan het eind van de dag weer schoon.

Burgemeester Gerard van Klaveren voegde zich in de middag onder de opruimers en sprak een deel van de ploeg toe. "De inzet van zoveel mensen is hartverwarmend. Veel vrijwilligers zijn vanochtend uit zichzelf al begonnen met opruimen, anderen zijn afgekomen op de berichten van It Fryske Gea en de gemeente Ameland. Ik begreep dat er bij de paviljoens Sjoerd en Strandhuys zelfs koffie en chocomel was voor de opruimers. Ik wil iedereen heel erg bedanken voor dit prachtige blijk van gemeenschapszin."