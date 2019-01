Duo gepakt na diefstal rookwaar uit Aldi

Publicatie: za 05 januari 2019 12.22 uur

SURHUISTERVEEN - Twee verdachten van Oost-Europese afkomst zijn vrijdagavond door de politie opgepakt nadat ze rookwaar hadden gestolen uit de Aldi in Surhuisterveen. Bij de diefstal was een drietal betrokken die er te voet vandoor gingen nadat ze de rookwaar hadden gestolen.

De politie werd gealarmeerd en er is vervolgens naar de dieven gezocht met een politiehond. Dankzij getuigen werd de buit gevonden. Deze was weggegooid bij een boom. Na aankomst van de politie sprong de verdachte plotsing uit de bosschages om zich te melden bij de politie. Hij had kennelijk geen zin in een ontmoeting met de diensthond.

Na verder zoeken kon een tweede persoon ook worden aangehouden. De twee zijn ingesloten voor verhoor. Het voertuig waarmee de verdachten zich verplaatsten, werd voor onderzoek door de politie in beslag genomen.