Auto uitgebrand op carpoolplaats in Buitenpost

Publicatie: vr 04 januari 2019 22.25 uur

BUITENPOST - Op de carpoolplaats in het Oost in Buitenpost is vrijdagavond een auto door brand verwoest. De brand ging gepaard met harde knallen, dit waren de airbags. De brandweer van Buitenpost heeft de brand met schuim geblust.

De Alfa Romeo kan als verloren worden beschouwd. Hoe de brand is ontstaan is onbekend. De brandweer heeft de carpoolplaats afgezet met lint. Volgens omstanders stond de auto er al een aantal dagen.

