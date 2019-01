Waarnemend burgemeester bezoekt zeedijk Ternaard

Publicatie: vr 04 januari 2019 17.05 uur

TERNAARD - Waarnemend burgemeester Hayo Apotheker van Noardeast-Fryslan heeft vrijdagmiddag poolshoogte genomen in de verschillende dorpen waar spullen zijn aangespoeld uit de verloren containers van het vrachtschip MSC Zoe. In Ternaard deed hij dit samen met Berend Jager, Officier van Dienst – Bevolkingszorg. Op de zeedijk in Ternaard trof de burgemeester mensen aan, die aan het opruimen waren.

Er waren op deze plek o.a. matrassen, gamestoelen, kussens en schoenen aangespoeld. Ook heeft de burgemeester de zeedijk in Wierum bezocht waar ook heel veel was aangespoeld. De gemeente Noardeast Fryslan is bezig met het afvoeren van alle verzamelde spullen.

