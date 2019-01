Auto in botsing met vrachtauto op N381

Publicatie: vr 04 januari 2019 15.58 uur

WIJNJEWOUDE - Bij een ongeval op de N381 bij Wijnjewoude is vrijdagmiddag een gewonde gevallen. Het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Het ongeval vond omstreeks 15.00 uur plaats op de afrit van de N381 naar Weinterp. De automobilist verleende geen voorrang aan de vrachtwagenbestuurder waarna beide voertuigen in botsing kwamen.

Naast de politie en ambulance kwam tevens de brandweer ter plaatse. De politie (VOA) heeft een onderzoek ingesteld naar de exacte toedracht van het ongeval. Een bergingsbedrijf is met twee voertuigen ter plaatse gekomen om de vrachtauto en auto weg te slepen.

FOTONIEUWS