Opruim-actie leger gestart op oostpunt

Publicatie: vr 04 januari 2019 11.31 uur

SCHIERMONNIKOOG - Tientallen militairen zijn even na 11.00 uur gestart met het opruimen van de rommel van het strand van Schiermonnikoog. Dit gedeelte van het strand is moeilijk begaanbaar voor voertuigen, laatst staan voor particulieren opruimacties. Om er te voet te komen, moet men meerdere kilometers lopen. Het leger is daarom aan de oostzijde begonnen om het strand schoon te maken.