Kopstaart-botsing op N355 bij Augsbuurt

Publicatie: vr 04 januari 2019 10.54 uur

AUGSBUURT - Op de N355 ter hoogte van de kruising Steenharst zijn vrijdagmorgen twee auto’s met elkaar in botsing geraakt. Alle betrokkenen zijn met de schrik vrijgekomen. Door onbekende oorzaak botste de zwarte BMW op zijn voorganger.

De zwarte BMW had flinke schade en deze is afgesleept door bergingsbedrijf Boersma, de Grijze BMW had nagenoeg geen schade, de politie kwam ook ter plaatse.

