Geldtransporteur SecurCash toch niet failliet

Publicatie: vr 04 januari 2019 09.38 uur

DRACHTEN - Geldtransporteur SecurCash, met een vestiging in Drachten, is toch niet failliet verklaard. De rechtbank is niet akkoord gegaan met de aanvraag. Er zouden volgens de rechter voldoende liquide middelen zijn om aan de financiële verplichtingen te voldoen.

SecurCash heeft op zijn beurt uitstel van betaling aangevraagd. Hoe het verder loopt, is nog niet duidelijk.