Leger begint in oostpunt met opruimen strand

Publicatie: vr 04 januari 2019 09.11 uur

SCHIERMONNIKOOG - De honderd militairen gaan in de uiterste oostpunt van het strand van Schiermonnikoog beginnen met het opruimen van de rommel. Dat heeft burgemeester Ineke van Gent bekendgemaakt op het gemeentehuis. De oostpunt is het moeilijkste bereikbaar voor particulieren en de gemeentelijke hulpdiensten. De actie begint rond 10.30 uur vanwege het tij.

Met een kaart zijn de plekken onderverdeeld. Op deze wijze loopt niemand elkaar in de weg. De gemeente zal het afval afvoeren. Een helikopter van Rijkswaterstaat zal verder ingezet worden om te kijken wat er nog meer in zee drijft en aangespoeld is.

Bij strandpaviljoen De Marlijn kunnen eilanders en particulieren aan de slag om de rommel op te ruimen. De burgemeester laat weten erg blij te zijn dat het leger op zo'n korte termijn ingezet kon worden.

FOTONIEUWS