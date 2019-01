Scooterrijder gewond na aanrijding op de Bolder

Publicatie: vr 04 januari 2019 07.07 uur

DRACHTEN - Een scooterrrijder is vrijdag rond 5.45 uur gewond geraakt bij een aanrijding op de Bolder in Drachten. Het slachtoffer werd aangereden door een automobilist die hem over het hoofd zag en het terrein van Continental Candy Industries wilde oprijden.

Het personeel van de fabriek heeft eerste hulp verleend totdat de ambulance ter plaatse kwam. De bestuurder van de scooter is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis Nij Smellinghe.