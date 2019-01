Peroxide aangespoeld, leger op de boot naar Schier

Publicatie: vr 04 januari 2019 06.46 uur

SCHIERMONNIKOOG - In de nacht van donderdag op vrijdag is er weer een zak peroxide aangespoeld op het strand van Schiermonnikoog. De brandweer is ter plaatse gekomen om de zak veilig te stellen. Naast de peroxide spoelde er ook nieuwe troep aan op het strand.

Zo'n 100 militairen zijn rond 6.30 uur op de boot naar Schiermonnikoog gevaren. Er zal om 8.00 uur een briefing zijn op het gemeentehuis. De meeste troep ligt vooral op de oostpunt van het lang gestrekte Noordzee-strand. Dit gebied is eigenlijk alleen bereikbaar met voertuigen die over het strand kunnen rijden. De commandant liet zijn manschappen op de boot weten dat ze mogelijk twee dagen of langer zullen blijven om te helpen.

In de omgeving van strandpaviljoen De Marlijn was het strand donderdagmiddag al redelijk opgeruimd omdat dit gedeelte van het strand wel bereikbaar is. Elke nacht blijft er echter nieuwe troep aanspoelen.

