NNRD plaats belangeloos containers bij Moddergat

Publicatie: do 03 januari 2019 23.03 uur

MODDERGAT - Het bedrijf NNRD heeft donderdagmiddag containers langs de dijk bij Moddergat. De containers zijn bedoeld voor al het afval wat er is aangespoeld op de Waddenkust.

Vele vrijwilligers zijn in de ochtend al begonnen om de dijken weer op te ruimen. Er was vooral veel piepschuim te vinden. Alles werd in vuilniszakken gedaan die vervolgens op grote bulten langs de dijk werden gegooid. NNRD plaatste vier containers en ruimde meteen een aantal van de bulten op. Als er meer containers nodig zijn, komt het bedrijf ze graag brengen. De kosten die ze hiermee maken zullen door het bedrijf zelf betaald worden.

Behalve de containers hebben ze ook koffie en koeken meegenomen voor de opruimers die dit willen.

FOTONIEUWS