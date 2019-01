Crowdfunding voor Amelander cafÃ©

Crowdfunding voor Amelander café

Publicatie: do 03 januari 2019 22.59 uur

HOLLUM - Op Ameland is een crowdfundingactie in gang gezet om de deuren van een dorpscafé weer open te laten gaan. Sinds eind 2011 is het karakteristieke café De Welvaart in de Burenlaan, een van de mooiste lanen van Hollum, gesloten. In 2017 initieerde eigenaar Bibitor, specialist in horecavastgoed, nog een inventarisatie van plannen en mogelijkheden en werden er een paar buurtbijeenkomsten georganiseerd. Stoel meenemen, was het parool, want De Welvaart is tamelijk ontmanteld en inventaris is nauwelijks meer aanwezig. Alleen de bar staat nog. Keuken, stamtafel, tafeltjes, stoelen en biljart: het is na de sluiting in oktober 2011 allemaal uit het pand gesleept en verkocht.

Taco Zandbergen uit Ommen, een jonge en creatieve ondernemer met passie voor horeca en geschoold in de Podium Evenementen Techniek, heeft mooie plannen. Hij wil dit jaar De Welvaart aan de Burenlaan als speciaal biercafé heropenen. Hij is de initiatiefnemer van een crowdfundingactie, want helemaal alleen redt hij het niet. Zandbergen heeft 165.000 euro nodig voor opknappen en inrichten van het pand. Zelf neemt hij 15.000 mee en om de overige 150.000 binnen te halen zette hij de actie op. Wie De Welvaart een warm hart toedraagt kan een tegoedbon kopen of een bepaalde som geld lenen. Zoals gebruikelijk bij crowdfundingacties staan er leuke beloningen tegenover, zoals een lunch voor twee personen als je 1000 euro leent of jouw lijfspreuk in een van de balken gegraveerd als je 15.000 euro leent aan de Welvaart. Voor 20 euro kun je al een tegoedbon kopen om later zonder de beurs te hoeven trekken een biertje te pakken aan de toog.

Het pand is van origine een commandeurswoning uit 1662. Het heeft gediend als logement met stalling, waarna het werd omgebouwd tot een café. Jarenlang werd het in de volksmond ‘Monte’ genoemd, genoemd naar de uitbater Monte Visser. Toen Monte en Tine het café overdeden aan nieuwe uitbaters kreeg De Welvaart zijn naam terug. Het is een van de twee Hollumer café’s met lange geschiedenis. Het gelag halen, na actie van de paardenreddingboot, bracht voerlui en mensen van de reddingsmaatschappij naar De Welvaart of De Zwaan. Om en om regelden de café’s de borrel en sigaar na afloop van een redding of actie. Nog steeds wordt er na een demonstratie van de paardenreddingboot gelag gehaald. Sinds 2011 gebeurt dat alleen nog in Herberg De Zwaan.

Zandbergen heeft de eerste 39.000 euro al binnen. Voor eind januari hoopt hij het hele bedrag te hebben gehaald. Op CrowdAboutNow maakte hij een crowdfundingpagina: crowdaboutnow.nl/campagnes/dewelvaart.

Betaal je biertje nu alvast. Dat wordt straks dubbel genieten.