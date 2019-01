Strandopruimticket voor naar Ameland en Schier

Publicatie: do 03 januari 2019 22.53 uur

HOLLUM - Wagenborg Passagiersdiensten speelt in op de opruimacties op de Waddeneilanden Ameland en Schiermonnikoog, door speciale strandopruimtickets. Doeksen doet hetzelfde naar Vlieland en Terschelling.

"Er zijn verschillende schoonmaakacties opgestart om de stranden weer schoon te maken. Veel mensen reizen speciaal af naar de eilanden om te helpen. Zo ook naar Ameland en Schiermonnikoog. Wij dragen ook graag ons steentje bij, want alle hulp is welkom!” zegt Wagenborg. "Wilt u ook helpen? In de vertrekhal van Holwerd en Lauwersoog kunt u tot en met zondag 6 januari 2019 een speciaal Strandopruimticket kopen tegen sterk gereduceerd tarief: volwassenen € 6,05 en kinderen € 3,00 voor een retourticket. U hoeft alleen maar te vermelden dat u komt helpen het strand op te ruimen." Vrijdag gaat naar alle waarschijnlijkheid het opruimen verder, want met elke vloed spoelt er nieuw spul aan.

Enkele honderden vrijwilligers waren vanmorgen en vanmiddag in touw om de rommel op het strand van oostelijk Ameland op te ruimen. De koelkasten, schoenen, speelgoedauto’s en matrastoppers liggen in een metersbrede strook op het strand. Behalve spullen spoelt er veel afval aan in de vorm van plastic, piepschuim en andere verpakkingsmaterialen.

Na een oproep vanmorgen, van gemeente Ameland en terreinbeheerder van de oostpunt van het eiland It Fryske Gea, kwamen vele eilanders en gasten af op de opruimactie. Met strandwagens en Strandexpress werden ze naar het oostelijkste strand van het eiland gereden. Daar pikten de mensenhanden het plastic, piepschuim en klein spul. De shovels en dumpers haalden de grotere en zwaardere objecten van het strand. Alles kwam samen in grote vuilniscontainers. Er werd ruim 200.000 kilo rommel van 8 kilometer strand gehaald.

Er wordt nog gezocht naar de containers met organische peroxide, een stof waar je maar beter af kunt blijven. Het wordt gebruikt om plastic te maken.

De drie containers waar het in zit zijn nog niet gevonden. “Er is ook nog geen zicht op het totale aantal containers met gevaarlijke stoffen dat is vermist. In elk geval drie, maar hoogstwaarschijnlijk meer. De rederij is dat aan het inventariseren,” zegt Benne Holwerda van gemeente Ameland. De gemeente blijft alert op die gevaarlijke stoffen, maar vroeg toch vrijwilligers om te helpen met opruimen. Het piepschuim vormt namelijk een serieus milieuprobleem. Bij de strandopgangen hangen pamfletten die mensen op de risico’s wijzen. Op Schiermonnikoog spoelde al een zakje met het spul aan.

Volgens de laatste berichten van Veiligheidsregio Fryslân stond er één container met de giftige stof benzoyl-peroxide op het schip. Waarschijnlijk stonden er ook twee containers op met een andere giftige stof. Wat er in zit is nog niet bekendgemaakt. Ook is het onduidelijk of die containers in zee zijn beland.