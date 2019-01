200 ton afval opgeruimd op Ameland

Publicatie: do 03 januari 2019 21.16 uur

NES (AMELAND) - Toeristen, eilanders, loonbedrijven en medewerkers van de gemeente Ameland hebben donderdag een groot deel van het Amelandse strand opgeruimd. Meer dan acht kilometer strand werd ontdaan van de rommel die in de nacht was aangespoeld. In een spontaan ontstane actie, die werd gefaciliteerd door de gemeente, ruimde Ameland ruim 200 ton afval op.

Toen het donderdagochtend licht werd op Ameland, lag het strand over een lengte van vele

kilometers vol met schoenen, meubels, auto-onderdelen, matrassen, piepschuim en andere

rommel. Uren later, bij het invallen van de duisternis, kijkt burgemeester Gerard van Klaveren

tevreden terug op de schoonmaakactie die spontaan ontstond en door de gemeente werd

gefaciliteerd. “Honderden mensen hebben verspreid over de dag meegeholpen om het afval te

verzamelen. Daarnaast hebben we groot materieel ingezet van de gemeente en loonbedrijven.

Die combinatie was bijzonder succesvol. We hebben meer kunnen opruimen dan we vooraf

hadden gedacht. Het grootste deel van het strand is momenteel schoon. Een enorm

compliment voor iedereen die zich hiervoor heeft ingezet.”

In de loop van de dag gaven vele tientallen mensen gehoor aan de oproep van It Fryske Gea

en de gemeente Ameland om te helpen bij het opruimen van de stranden. Haast was

geboden, want bij hoogwater zouden de spullen weer in zee kunnen verdwijnen. De

aangespoelde rommel bedekte een groot deel van het Noordzeestrand, vanaf paal 17 tot de

oostpunt.

Aan het eind van de donderdag was het strand grotendeels schoon. De opkomende vloed kan

echter weer nieuw materiaal aanvoeren. Vrijdagochtend laat de gemeente weten of de

schoonmaakactie wordt verlengd. De kans hierop is groot, want er zijn nog veel containers

vermist. Daarover maakt Van Klaveren zich zorgen. “Als het tegenzit hebben we hier nog heel

lang last van en de natuur nog meer. Bij de vermiste containers zijn er ook een paar met

gevaarlijke stoffen. We moeten bij het opruimen dus ook heel alert blijven. Deze ramp laat zien

wat er kan gebeuren in de buurt van drukke vaarroutes.”