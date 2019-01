Zak peroxide aangespoeld op Schiermonnikoog

Publicatie: do 03 januari 2019 12.39 uur

SCHIERMONNIKOOG - Een zak van 25 kilogram peroxide is aangespoeld op het strand van Schiermonnikoog. De peroxide zat in containers die van een vrachtschip vielen. De zak is waarschijnlijk afkomstig uit de afgevallen lading van het containerschip MSC Zoe.

De brandweer heeft monsters genomen en doet nu onderzoek naar de stof in de zak.