Alleen Anjumer nog vast in zaak vuurwerkdode

Publicatie: do 03 januari 2019 11.13 uur

MORRA - Een man uit Anjum is de enige nog die vastzit in de zaak van de vuurwerkdode in Morra. Dat meldt de Leeuwarder Courant. De volwassene en 15-jarige jongen uit Morra zijn door de politie vrijgelaten. Zij waren aanwezig toen het professionele siervuurwerk explodeerde.

Bij de explosie kwam de 41-jarige Nutte Cuperus uit Morra om het leven.