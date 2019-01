Huis van de maand: Ikeloane 45 in Harkema

Publicatie: do 03 januari 2019 11.05 uur

HARKEMA - Vraagprijs: € 149.500,--

Zeer nette tussenwoning met vier slaapkamers, aangebouwde bijkeuken en vrijstaande houten berging met overkapping. Deze woning is fraai gelegen tegenover een groenstrook.

Entree, hal, toilet met hangcloset en fontein, meterkast, trapkast, lichte doorzonwoonkamer met open keuken, de keukenopstelling is vernieuwd in 2011, bijkeuken met cv-opstelling en achter entree.

Eerste verdieping: overloop, vier slaapkamers en een in 2011 vernieuwde badkamer met douche en wastafelmeubel.

Tweede verdieping: middels vlizotrap te bereiken zolderverdieping. De besloten tuin is gelegen op het zonnige zuidwesten, achter in de tuin staat de houten berging met overkapping. Via een gemeenschappelijke gang is de woning ook achterom te bereiken.



De woning werd in 1973 gebouwd en heeft verwarming en warmwater middels een cv-combiketel van Remeha. De badkamer werd vernieuwd in 2011. Het woonhuis is gelegen op loopafstand van goede voorzieningen.

De woning werd in 1973 gebouwd en heeft verwarming en warmwater middels een cv-combiketel van Remeha. De badkamer werd vernieuwd in 2011. Het woonhuis is gelegen op loopafstand van goede voorzieningen.