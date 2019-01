Installatie gemeenteraad Noardeast-Fryslan

Publicatie: do 03 januari 2019 10.29 uur

KOLLUM - In de raadzaal van het gemeentehuis in Kollum was woensdagavond de installatie van de gemeente raadsleden van de nieuwe gemeente Noard East Fryslan. Waarnemend burgemeester Hayo Apotheker opende deze druk bezochte vergadering. Na een kort welkomstwoord van burgemeester Apotheker werd het nieuwe gemeentewapen onthuld. Mevr. T.Toren en Dhr. S.K.Dijkstra werden benoemd als griffiers . Ook werd het Regelement van Order van de raad vastgesteld.

Daarna werden de vijf wethouders Esther Hanemaaijer, Pytsje de Graaf , Jouke Douwe de Vries,Theo Berends en Jelle Boerema met meerderheid van stemmen gekozen.

Na afloop van deze eerste raadsvergadering van de nieuwe gemeente Noardeast – Fryslan was er de gelegenheid om de nieuwe raadsleden te feliciteren.

