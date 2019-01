Vrieskisten aangespoeld langs zeedijk

Publicatie: do 03 januari 2019 09.55 uur

WIERUM - De eerste vrieskisten en koelkasten spoelden woensdag al aan maar donderdag bracht de zee nog meer vrieskisten naar het vaste land. Ze liggen buitendijks en één jutter heeft inmiddels al succesvol een vrieskist meegenomen met de auto.

Bij Wierum werden in de ochtend zeker 15 vrieskisten gezien en de rest ligt in een onbekend aantal verspreid over de hele kuststrook van Wierum tot aan de hoek van Bant. Naast vrieskisten spoelden ook andere items aan waaronder honderden schoenen.

FOTONIEUWS