Gemeentewapen Noardeast-FryslÃ¢n onthuld

Gemeentewapen Noardeast-Fryslân onthuld

Publicatie: wo 02 januari 2019 21.35 uur

KOLLUM - Waarnemend burgemeester de heer Hayo Apotheker heeft in de raadsvergadering van 2 januari 2018 het gemeentewapen van de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân onthuld.De gemeente Noardeast-Fryslân is op 1 januari 2019 ontstaan uit de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. In het wapen van de nieuwe gemeente zijn de wapens van deze drie gemeenten verwerkt.

Beschrijving wapen

Het groen in het wapen verwijst naar het hoofdzakelijk agrarische karakter van de gemeente. De indeling geeft aan dat het om een kustgemeente gaat. De zespuntige ster is gekozen omdat dit hét gemeenschappelijke teken van de drie gemeenten is. De drie voormalige gemeenten hebben namelijk met elkaar elf zespuntige sterren in hun wapens. De kroon van drie bladeren en tweemaal drie parels staat in de Friese traditie bekend als de grietenijkroon en is overgenomen van de gemeenten Kollumerland c.a. en Dongeradeel.

Werkgroep herindeling

Het gemeentewapen is gerealiseerd door een werkgroep Heraldiek. Op 14 december 2018 is het wapen bij Koninklijk Besluit officieel verleend aan de gemeente Noardeast-Fryslân. De werkgroep bestond uit:

Piet Bultsma -Heraldisch tekenaar Hoge Raad van Adel Den Haag

Piet Visser Kollum: Oud-burgemeester gemeente Kollumerland c.a.

Voormalig voorzitter Friese Heraldische Kring

Voormalig voorzitter Friese Heraldische Kring Haije Talsma - Voormalig wethouder gemeente Ferwerderadiel en historisch kenner regio

Ihno Dragt - Directeur Museum Dokkum

Bearn Bilker, Oud-burgemeester van gemeente Kollumerland c.a.

FOTONIEUWS