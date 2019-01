Derde verdachte opgepakt voor vuurwerkongeval

Publicatie: wo 02 januari 2019 18.12 uur

MORRA - Een man uit Anjum is de derde verdachte die door de politie is aangehouden voor het dodelijke vuurwerkongeval in Morra. Dat heeft de politie bevestigd tegenover de Leeuwarder Courant.

De Anjumer was niet bij het incident aanwezig en is mogelijk de leverancier van het vuurwerk. Het betrof professioneel vuurwerk dat op illegale wijze was verkregen en onjuist was afgestoken.