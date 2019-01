Containerschip verliest 270 containers

Publicatie: wo 02 januari 2019 17.35 uur

MODDERGAT - Van het containerschip MSC Zoe boven het Duitse eiland Borkum zijn 270 containers gevallen. Eerder werd gemeld dat het ging om 30 containers. De dijken bij Lauwersoog en Moddergat raakten bezaaid met piepschuimresten. Ook enkele koelkasten lagen buitendijks op het wad. Ook zijn er spullen uit containers aangespoeld op Schiermonnikoog. Op het Rif zijn verder vijf containers gesignaleerd.

Het Wetterskip Fryslân laat weten dat men bezig is met een plan om het piepschuim op de zeedijk en op het wad op te ruimen. Meer kon men daar nog niet over zeggen. Naast het Wetterskip Fryslân is ook de Veiligheidsregio Fryslân actief bezig met de zaak. Nick Kits laat weten dat Rijkswaterstaat verantwoordelijk is voor alles wat in het water is gevallen. De gemeenten zullen zorg moeten dragen voor alle piepschuim (en andere zaken) die aan land aanspoelen.

