Secur Cash vraagt faillissement aan

Publicatie: wo 02 januari 2019 13.20 uur

DRACHTEN - De grootste geldtransporteur van Nederland zit diep in de financiële problemen. Securcash heeft woensdag het faillissement aangevraagd. Het hoofdkantoor zit in Delft en ook in Drachten is een vestiging.

Het was intern al dagenlang bekend dat het faillissement zou worden aangevraagd maar alle betrokken partijen hebben het stil gehouden in verband met de feestdagen. De Nederlandse Bank zou bang zijn voor een eventuele run op geldautomaten. Ook werd er geen geld opgehaald bij winkels waardoor een onveilige situatie kon ontstaan met betrekking tot criminaliteit.

De transporten van SecurCash worden vanaf nu overgenomen door twee concurrenten.