Man cel in dankzij verkeerscontrole

Publicatie: wo 02 januari 2019 13.15 uur

DRACHTEN - Een 21-jarige Leeuwarder is dinsdagnacht tegen de lamp gelopen bij een verkeerscontrole in Drachten. Hij werd rond 0.30 uur gecontroleerd op de Gauke Boelensstraat. Het bleek dat hij nog 60 dagen celstraf had openstaan. Hij is door de politie aangehouden en ingesloten.